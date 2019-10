De gemeente Den Haag gaat voortaan werken met vergunningen voor de organisatie van de jaarlijkse vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Ook wil de stad beperkingen stellen aan de hoogte en het volume van de stapels pallets.

Dat laat het Haagse college van burgemeester en wethouders (college van B en W) donderdag weten als reactie op een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Uit het rapport kwam naar voren dat de gemeente op meerdere punten tekort is geschoten bij het handhaven van de vreugdevuren.

"De gemeente trekt maximaal lering uit het rapport en zet alles op alles om vliegvuur en het rondvliegen van grotere stukken brandend hout in de toekomst te voorkomen", schrijft het college in een reactie donderdag. "De feestelijke traditie, waarvan vreugdevuren onderdeel uitmaken, moet veranderen. Daarbij staat veiligheid voorop."

Het college laat weten "afscheid te nemen" van de trend om de stapels elk jaar hoger te later worden. Voor de vergunningen worden in de toekomst structurele controles uitgevoerd, komt er een uitgebreid veiligheidsplan en een afbakening in de bouwmaterialen en hulpmiddelen.

Tientallen branden in omgeving Scheveningen

Tijdens de afgelopen jaarwisseling ging het mis bij het vreugdevuur op het strand van Scheveningen. Door de combinatie van de te hoge stapel pallets en de aanwezigheid van vaten diesel ontstond volgens de onderzoeksraad een felle brand.

In de omgeving van Scheveningen ontstonden door losgeraakt hout en een stevige wind tientallen branden en raakten enkele mensen lichtgewond.

Volgens de OVV wist de gemeente dat de bouwers de pallets te hoog hadden opgestapeld en dat er op een "vrij onverholen manier" niet-toegestane brandversnellende middelen waren gebruikt.

Burgemeester Krikke: 'Had niet mogen gebeuren'

"Als burgemeester word ik in dit rapport direct aangesproken en gewezen op de momenten waarop ik in de ogen van de OVV op basis van alle nu bekende informatie in de aanloop naar de jaarwisseling van 2018 -2019 een andere afweging had kunnen en moeten maken", laat burgemeester Pauline Krikke donderdag in een reactie weten."

"Het rapport schetst ook een jarenlang patroon van niet voldoende geborgde afspraken, structurele schending van gestelde grenzen en een ontbreken van handhaving. Dat had niet mogen gebeuren."