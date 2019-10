De politie in Den Haag doet momenteel onderzoek naar de doodsoorzaak van de 39-jarige vrouw die zondag in haar woning aan de Hogezijde in Den Haag werd gevonden. Er wordt onderzocht of zij door geweld om het leven is gekomen.

De 39-jarige vrouw werd zondagmiddag rond 14.00 uur aangetroffen in de woning door een familielid, die vervolgens de politie belde. De woning werd daarna als plaats delict aangemerkt.

In de woning is uitgebreid onderzoek gedaan. De politie vraagt mensen die mogelijk meer informatie hebben, om zich te melden.