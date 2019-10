De brandweer is maandag uitgerukt voor een brand in een portiekwoning aan de Otterlostraat in Den Haag. De woning is niet meer bewoonbaar.

De brand woedde in de keuken van de portiekwoning. De brandweer meldt dat er geen personen gewond zijn geraakt. Wel is een kat door de brandweer uit de woning gehaald, het dier is daarna naar de dierenarts gebracht.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

De omliggende woningen van het pand worden momenteel gecontroleerd door de brandweer.