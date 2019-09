Vier minderjarige verdachten die worden verdacht van de fatale mishandeling van een 71-jarige man in Den Haag zijn weer vrij. Een vijfde verdachte (14) zit nog vast, maar hij wordt mogelijk vrijdag ook vrijgelaten.

De vier vrijgelaten jongens van dertien, veertien en vijftien jaar blijven nog verdachten in de zaak, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag donderdag. Zij mogen geen contact opnemen met de nabestaanden van het slachtoffer of in de straat waar de mishandeling plaatsvond komen.

De 71-jarige man uit Den Haag werd op 16 september zwaar mishandeld op de de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag. Hij keerde na het incident gewond terug naar zijn woning in de Blois van Treslongstraat, waar hij onwel werd.

De hulpdiensten brachten de man naar het ziekenhuis, waar hij later die dag aan zijn verwondingen overleed.

Slachtoffer had eerder op de dag ruzie met jongens

Diezelfde dag werd duidelijk dat het slachtoffer eerder op de dag ruzie had gehad met een aantal jongens. Wat er toen precies is gebeurd, wordt onderzocht, evenals de rol van het slachtoffer daarbij.

Medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer. Daaruit is gebleken dat de man aan hartfalen is overleden. De politie onderzoekt of er een verband tussen het hartfalen en het incident is.