Burgemeester Pauline Krikke heeft woensdag een aangepaste route van de klimaatmars gepresenteerd. De betogers lopen vrijdag niet langer door het winkelgebied, maar wel langs het Binnenhof in Den Haag.

De afgesproken route start vrijdag bij Laan van Reagan en Gorbatsjov en loopt vervolgens via de Prinsessegracht, de Herengracht, de Kalvermarkt en het Spui terug naar de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Krikke vond dat er bij de oorspronkelijke route te veel risico was op vermenging van demonstranten met winkelend publiek, toeristen en andere omstanders.

"We hebben in nauw overleg met de organisatoren van de klimaatmars in Den Haag een route gevonden die hen de ruimte geeft hun boodschap uit te dragen bij de Tweede Kamer en Stadhuis en die andere bewoners en bezoekers van de binnenstad niet in het gedrang brengt in het kernwinkelgebied", zegt de burgemeester.

De klimaatmars is de afsluiting van de klimaatweek, waar wereldwijd zo'n 150 landen aan meedoen. De mars start om 13.00 uur op de Koekamp.