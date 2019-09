De Japanse Tuin in landgoed Clingendael bij Den Haag opent op 12 oktober weer de deuren. De tuin is door de aanwezigheid van meerdere zeldzame bomen en planten erg kwetsbaar en daarom slechts acht weken per jaar geopend.

De Japanse Tuin is vanaf 12 oktober twee weken lang, tot en met 27 oktober, te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur. Daarna is de tuin tot het voorjaar gesloten.

Door de kwetsbaarheid van de planten zijn honden, buggy's en elektrisch aangedreven hulpmiddelen niet toegestaan in de tuin. Ook kunnen mensen in een rolstoel het park beperkt bezoeken en is er een maximumaantal bezoekers.

De Japanse Tuin werd in het begin van de twintigste eeuw aangelegd op het Haagse landgoed. Het is de enige Japanse tuin van rond die periode in Nederland.