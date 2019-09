Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 53-jarige psychiater uit Den Haag die een seksuele relatie aanging met een patiënte.

Het OM vroeg ook om een beroepsverbod van vijf jaar.

De vrouw kwam begin 2015 bij de man in de praktijk omdat zij last had van huwelijksproblemen. Volgens het OM misbruikt de man deze behandelrelatie en begon hij iets met de vrouw, wat leidde tot seks. De vrouw voelde zich achteraf misbruikt door de psychiater en deed aangifte bij de politie.

De 53-jarige verdachte erkent een deel van de handelingen, maar ontkent dat hij seks had binnen een behandelrelatie. De officier van justitie ziet dit anders, omdat het tweetal afsprak in de praktijk van de man en hij haar in een brief aanduidde als 'patiënte'.

"De verdachte heeft zich enkel en alleen laten leiden door zij eigen lusten en is daarbij duidelijk over de grenzen heen gegaan die voor hem als hulpverlener gelden", meldt het OM. Het slachtoffer zou door hem nog verder in de problemen zijn geraakt.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.