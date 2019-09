Honderden vrachtwagens reden zaterdag toeterend door Den Haag tijdens de Ooievaarsrun.

Tijdens de optocht mochten mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking meerijden in de cabines van vrachtwagens, brandweerauto's en ME-voertuigen.

De tocht is 45 kilometer lang en er deden zo'n 300 vrachtwagens en 550 deelnemers mee. De optocht werd onderverdeeld in vier groepen die elk om een andere tijd startten. Vanaf de Kerketuinenweg in Den Haag reden de vrachtwagens via het Westland naar de visafslag in Scheveningen.