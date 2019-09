Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 september zijn er in het hele land ruim vijfduizend Rijksmonumenten te bezichtigen. NU.nl selecteert er een aantal in de Den Haag.

Jenevermuseum Van Kleef

Sinds 1842 wordt er al jenever en likeur op dezelfde manier gestookt in het enige jenever- en likeurenhuis in Den Haag. Zaterdag en zondag worden er rondleidingen gegeven en kun je gratis een glaasje proeven. Het oude interieur, alle apparatuur en machines en het drankje: alles is vrijwel hetzelfde als in de 19de eeuw.

Waar: Lange Beestenmarkt 109, Den Haag

Wanneer: 14 en 15 september, elk half uur een rondleiding

Reserveren nodig: nee

Bijzonderheden: gratis proefglaasje naar keuze

Dit monument is nog vrijwel hetzelfde als in 1842. (Foto: Google Maps)

Eerste en Tweede Kamer

Tijdens de Open Monumentendag kun je een uitgebreide rondleiding volgen langs de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de plenaire zaal, de Oude Zaal, de Rooksalon, de Koffiekamer, de Handelingenkamer en de Ridderzaal. Vanaf 16.00 uur worden in verband met de duur van de rondleiding geen nieuwe bezoekers meer in de wachtrij toegelaten. Tot aan de Ridderzaal is de rondleiding toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Waar: Lange Poten 4

Wanneer: 14 september van 10.00 tot 16.30 uur

Reserveren nodig: nee

Bijzonderheden: houd rekening met een scanstraat en verplichte legitimatie

De Tweede Kamer is open voor bezoek. (Foto: Hollandse Hoogte)

Koninklijke wachtkamer Den Haag HS

Wie langs station Den Haag Hollands Spoor reist (of je kunt er speciaal heen gaan natuurlijk), kan even de Koninklijke wachtkamer binnenwippen. Hoe ziet het wachten voor het koninklijk huis eruit? De verschillende verblijfsruimten en het trappenhuis zijn rijk gedecoreerd. De hal bovenaan de trap is beschilderd met mythologische figuren en heeft een mozaïekvloer. De wachtkamer wordt nog steeds gebruikt voor wachtende leden van het Koninklijk Huis.

Waar: station Den Haag Hollands Spoor, bij perron 1

Wanneer: 14 en 15 september, tussen 10.00 en 17.00 uur elk kwartier een rondleiding

Reserveren nodig: nee

Bijzonderheden: niet toegankelijk voor mindervaliden

Ridderzaal

De dertiende-eeuwse Ridderzaal werd door graaf van Holland Floris IV gebouwd om prominente gasten in te ontvangen. De hoge plafonds en indrukwekkende versieringen moesten het bezoek snel duidelijk maken dat ze hier met een machtig man te maken hadden. In de loop der eeuwen werd de zaal gebruikt als winkelgalerij, overdekte markt en wachtruimte. Sinds 1904 spreekt het staatshoofd hier jaarlijks de troonrede uit en heeft de zaal haar koninklijke karakter weer terug.

Waar: via gebouw Tweede Kamer, Lange Poten 4

Wanneer: 14 september van 10.00 tot 16.00 uur

Reserveren nodig: nee

Bijzonderheden: niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

De Ridderzaal is zaterdag te bezichtigen. (Foto: ProShots)

Bunkercomplex Widerstandsnest 318

Zondag kun je een Duits bunkercomplex uit de Tweede Wereldoorlog bezoeken bij de Nieuwe Scheveningse Bosjes. Er staat onder andere een grote bunker die als commandopost werd gebruikt. De muren en het dak zijn gemaakt van gewapend beton van 2,5 meter dik. Ook zijn er acht bunkers die als groepsonderkomen werden gebruikt: er konden twintig manschappen schuilen.

Waar: Badhuisweg 119-133 (bij kruising met Nieuwe Parklaan)

Wanneer: 15 september, tussen 11.00 en 16.00 uur

Reserveren nodig: nee

Bijzonderheden: niet toegankelijk voor mindervaliden

Zwembad de Regentes

Het theater De Regentes was ooit de grootste overdekte zwem- en badinrichting van Europa. Het werd in 1920 geopend maar moest in de jaren negentig dicht. Het gebouw heeft een Art Deco-stijl en er zijn nog authentieke elementen van het zwembad te zien. Bij een rondleiding leer je er alles over.