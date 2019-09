De gemeente Den Haag heeft middelen moeten vrijmaken uit de reserves om de gemeentebegroting sluitend te krijgen. Het Haagse stadsbestuur had te maken met "financiële uitdagingen", werd donderdag bekendgemaakt in een persbericht.

Onder meer door stijgende jeugdhulpkosten en een lagere rijksuitkering vanuit het Gemeentefonds zou de gemeente vanaf 2020 jaarlijks een tekort oplopen van 70 miljoen euro.

Volgens het gemeentebestuur zouden de stijgende kosten in de jeugdzorg komen doordat jongeren langer en met zwaardere problematiek in de jeugdzorg terechtkomen. Ook is het aantal meldingen bij Veilig Thuis Haaglanden gestegen, net als het aantal daklozen. Samen zou dit zorgen voor extra kosten van 50 miljoen euro per jaar.

Om de begroting sluitend te maken zonder bezuinigingen of hoge kosten voor inwoners, maakt het college middelen vrij uit de reserve. De gemeente verwacht verder nog hogere incidentele dividenduitkeringen van Eneco vanwege de goede prestaties van het bedrijf dit jaar.

De komende jaren wil het college investeren in extra betaalbare woningen in de stad. Verder wordt er geïnvesteerd in bereikbaarheid, duurzaamheid en het begeleiden van meer mensen vanuit de bijstand naar werk.