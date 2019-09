Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tien jaar cel geëist tegen een 38-jarige Hagenaar die als tussenpersoon fungeerde tijdens een drugsdeal. De deal ketste af, maar de man hoorde toch een celstraf tegen zich eisen voor het voorbereiden van drugshandel.

De politie kreeg in december 2016 de tip dat de man zich zou bezighouden met drugshandel. Het onderzoek dat daarop volgde, duurde tot juni 2017. Uit het onderzoek bleek dat hij zich inderdaad bezighield met de voorbereiding van grootschalige cocaïnesmokkel.

Uit getapte telefoongesprekken bleek dat de Hagenaar in de havens van Antwerpen en Rotterdam mensen had die drugs uit containers konden halen voordat die gecontroleerd werden. Ook had hij contact met een 38-jarige Leidenaar die in de bagageafhandeling van Schiphol werkte.

De Haagse verdachte vloog daarnaast meerdere keren naar Colombia en Peru, waar hij waarschijnlijk afspraken had met drugsleveranciers. Ook ging hij meerdere keren met een 46-jarige Amsterdammer naar Spanje, waar hij de mogelijke financier van de transporten ontmoette.

Zeven verdachten zijn aangehouden

De man werd in 2017 in zijn woning aangehouden. In het huis stonden onder meer een geldtelmachine en een vacuümapparaat. Ook werd er 1 kilo cocaïne gevonden. Ook de vriendin van de man, de 38-jarige Leidenaar en de 46-jarige Amsterdammer werden opgepakt. In totaal zijn zeven verdachten in het onderzoek aangehouden.

De officier van justitie vindt dat uit de tapgesprekken voldoende bewijs voor drugshandel en de voorbereiding van drugssmokkel blijkt. Dat het niet tot een grote drugsvangst kwam, maakt volgens de officier niet uit voor de strafmaat.