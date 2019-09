De politie in Den Haag heeft zondag vijf aanhoudingen verricht voor drugshandel vanuit een café in de Cartesiusstraat. Ook werden 1 kilo harddrugs en een taser in beslag genomen.

De politie begon een onderzoek naar de horecagelegenheid naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem over mogelijke drugshandel vanuit het pand. Deze informatie leek te kloppen. Het café had een aanloop van bezoekers die slechts een minuut binnen bleven.

Zondag hielden agenten drie bezoekers staande die in het café waren geweest. Bij twee van hen werd een gebruikershoeveelheid harddrugs aangetroffen, een derde zei alleen binnen te zijn geweest om te plassen. In het kader van het onderzoek zijn zij aangehouden.

Toen de politie de horecagelegenheid zelf betrad, troffen agenten een bezoeker aan met meerdere bolletjes cocaïne op zak. Twee personen werden aangehouden. In de woning van een van de verdachten werden ook contant geld en harddrugs aangetroffen.

De politie laat dinsdag weten dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.

De gemeente Den Haag heeft het café en de woning waarin de harddrugs zijn aangetroffen, gesloten voor de duur van twee weken. Er wordt nog onderzocht of aanvullende maatregelen nodig zijn.