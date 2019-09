Bij een juwelier aan de Dierenselaan in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag een ramkraak gepleegd. Niemand raakte daarbij gewond.

Het incident vond rond 3.00 uur plaats. Een auto, die vermoedelijk gestolen is, was tegen de gevel aan gereden. Of er een buit is meegenomen, is nog onbekend.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie is een onderzoek naar de ramkraak gestart.