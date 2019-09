De vervoersmaatschappij HTM bevestigt de aanwezigheid van de gevaarlijke stof chroom-6 in de verf van oude rood-beige trams. De stof werd ontdekt tijdens herstelwerkzaamheden. De HTM gaat extra onderzoek doen en heeft medewerkers woensdag geïnformeerd.

De stof werd ontdekt in de verf van de trams. Eerder vermoedde men al dat de stof in de verf zou zitten, waardoor de herstelwerkzaamheden van de oude trams werden stopgezet. Het is niet bekend wanneer deze worden hervat.

Nader onderzoek heeft nu bevestigd dat er chroom-6 in de verf zit. Het is nog niet bekend of personeel van HTM in contact is gekomen met de stof. Wel zegt HTM dat er geen gevaar voor reizigers is. De chroom-6 kan alleen vrijkomen bij herstelwerkzaamheden.

De tram rijdt nog steeds op lijnen 1, 6, 12 en 16. Voorlopig blijft dat zo, omdat de oude rood-beige trams pas over een aantal jaar vervangen zullen worden.