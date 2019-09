De gemeente Den Haag verwacht voor dit weekend, van donderdag 5 tot en met zondag 8 september, drukte in het centrum van Den Haag en Scheveningen als gevolg van verschillende evenementen. Dat laat de gemeente woensdag weten.

Het Lange Voorhout is van donderdag tot en met zondag afgesloten voor het Haagse Cultuurweekend, waarbij meerdere evenementen in de straat plaatsvinden. Dit zijn onder meer het UIT Festival en Oh Oh Intro Festival. Oh Oh Intro is op het Lange Voorhout en Plein.

De gemeente raadt aan om per fiets of met het openbaar vervoer naar het centrum te komen.

Wegens Live on the Beach bij het Beach Stadion in Scheveningen zet de HTM extra trams in en rijdt er bovendien een pendelbus van Den Haag Centraal naar Scheveningen. Aan de Strandweg zijn extra fietsenstallingen ingericht.

De Strandweg is dit weekend deels afgesloten, tussen het Adriaan Maasplein en de rotonde Vissershavenweg. Van donderdag 15.00 uur tot zondag 9.00 uur is de weg alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer en geldt er een parkeerverbod. Vrijdag en zaterdag, van 15.00 tot 0.00 uur, is de weg volledig dicht.

Op haar website geeft de gemeente aan waar fietsen en auto's alsnog kunnen worden geplaatst.