Een verdachte van een woninginbraak aan de Breitnerlaan in Den Haag die in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 mei plaatsvond, heeft zich dinsdagavond gemeld bij de politie. Het betreft een veertigjarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De man meldde zich naar aanleiding van een aflevering van opsporingsprogramma Team West, waarin aandacht werd besteed aan de desbetreffende woninginbraak.

De bewoner van de woning was op het moment van de inbraak aanwezig en lag te slapen. De inbrekers namen onder meer sieraden, contant geld en verschillende bankpassen mee.

Met de passen is in totaal 2.000 euro opgenomen. Camerabeelden laten zien dat een tweetal mannen met de pinpassen pint. De politie is nog op zoek naar de andere verdachte.