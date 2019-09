De politie verricht opnieuw forensisch onderzoek in een woning aan de Erasmusweg in Den Haag in het kader van het onderzoek naar het overlijden van de 91-jarige bewoner.

Eerder werd al uitgebreid onderzoek gedaan in de woning, meldt de politie. Omdat er mogelijk sprake is van een misdrijf, is de politie een uitgebreid onderzoek gestart naar de toedracht van het overlijden van de vrouw.

Het onderzoek in de woning zal gedurende de hele dag plaatsvinden. Forensische specialisten en rechercheurs zijn ter plaatse.

De politie is op zoek naar getuigen die iets verdachts hebben gezien tussen dinsdag 7 mei en woensdagochtend 8 mei in de omgeving van de woning.