Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag heeft maandag een werkstraf van 240 uur en een beroepsverbod van vijf jaar geëist tegen een inmiddels ontslagen hoofdagent van de eenheid Den Haag voor het ongeoorloofd raadplegen van politiesystemen.

De hoofdagent bevroeg het politiesysteem tussen januari 2015 en juni 2017 bijna 1300 keer, waaronder ruim vijfhonderd keer buiten werktijd. Ook printte hij informatie over personen en kentekens uit en namen hij deze papieren mee naar huis.

In februari 2017 startte de Rijksrecherche een strafrechtelijk onderzoek naar de hoofdagent naar aanleiding van het grote aantal bevragingen. Daaruit kwam naar voren dat de man regelmatig ontmoetingen had met een persoon uit Hoofddorp, waarvan hij de auto's controleerde in het systeem. Er is geen bewijs dat hij informatie aan deze persoon heeft doorgespeeld of verkocht.

De hoofdagent heeft volgens eigen zeggen een dwangmatige behoefte aan controle als gevolg van PTSS.

Het OM heeft geëist dat de man vijf jaar lang geen publiek ambt mag beoefenen. De rechter doet op 15 oktober uitspraak.