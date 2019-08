Tussen 1996 en 2015 is er in Den Haag zo'n 25 procent meer grond vrijgekomen voor woningen. Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde.

De oppervlakte van het woongebied in Den Haag nam vooral toe door de komst van vinexwijken. Het terrein voor infrastructuur is sinds 1996 juist afgenomen met 4 procent. Het aantal hectare aan bedrijventerrein is gelijk gebleven.

In totaal is er in Nederland tussen 1996 en 2015 bijna 60.000 hectare aan woonwijken, bedrijventerrein en infrastructuur bijgekomen. Dat is ongeveer de oppervlakte van de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht bij elkaar opgeteld.

Van de bijna 60.000 hectare grond is 47 procent gebruikt voor de bouw van woningen, 43 procent voor bedrijven en 10 procent voor infrastructuur.