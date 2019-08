De Koningstunnel in Den Haag wordt vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur feestelijk geopend met een 'open huis' voor publiek. De tunnel gaat maandag officieel open voor verkeer.

In een deel van de Koningstunnel vinden bezoekers informatie over de geschiedenis van de tunnel en over de werkzaamheden die zijn verricht. Ook kunnen bezoekers op de foto in de tunnel.

Na het 'open huis' verzorgen verantwoordelijk wethouders Robert van Asten en Richard de Mos vrijdag tussen 15.00 en 18.00 uur de officiële feestelijke opening.

De Koningstunnel werd in 2000 in gebruik genomen. Na ruim achttien jaar dagelijks gebruik was deze volgens De Mos toe aan een grote renovatie, ook om de tunnel te laten voldoen aan de nieuwe eisen voor tunnelveiligheid.

Onder meer verlichting en ventilatie zijn vernieuwd

Bij de renovatie, die op 1 maart startte, zijn onder meer de verlichting, ventilatie, verkeersdetectie, camera's, noodtelefoons en vuilwaterpompen vernieuwd.

De Koningstunnel ligt in het centrum van Den Haag en verbindt de Lekstraat met de Koningskade en is dus voor veel organisaties een belangrijke ontsluitingsroute. Dagelijks rijden er zeker twintigduizend voertuigen door de tunnel.