De wedstrijd tussen AZ en Royal Antwerp FC in de play-offs van de Europa League zal donderdag niet in het Cars Jeans Stadion in Den Haag plaatsvinden vanwege het risico op confrontaties tussen voetbalsupporters.

Dat laat de gemeente in een verklaring op Twitter weten. Royal Antwerp is de 'aartsrivaal' van Club Brugge, een van de zusterclubs van ADO Den Haag. Supporters van de Haagse club zouden niet in het stadion aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijd van donderdag.

Daardoor ontstond de vrees dat fans van ADO en supporters van Antwerp elkaar rond het stadion zouden gaan opzoeken. Twee jaar geleden vond er in België al een aanvaring plaats tussen de supportersgroepen van Antwerp enerzijds en Club Brugge- en ADO Den Haag anderzijds.

Volgens burgemeester Pauline Krikke zou flinke politie-inzet nodig zijn als de wedstrijd wel in de Hofstad gehouden zou worden. Zij vindt dit echter niet verantwoord voor een wedstrijd die normaal gesproken niet in Den Haag wordt gespeeld.

Eerder werd al bekend gemaakt dat de desbetreffende wedstrijd donderdag in het stadion van FC Twente in Enschede zal plaatsvinden. AZ kan door het instorten van een deel van het dak, vorige week zaterdag, niet in het eigen AFAS Stadion terecht.