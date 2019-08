De Rijnstraat, een doorgang van station Den Haag Centraal naar het centrum van de stad, wordt voortaan volledig afgesloten bij harde wind. Hiermee moet voorkomen worden dat voorbijgangers letsel oplopen door eventueel versplinterende en springende glasplaten van het Rijksoverheid-gebouw aan de Rijnstraat 8.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de eigenaar van het pand, donderdag in gesprek met NU.nl, na berichtgeving van het AD.

In juni en juli zijn er in totaal vier glasplaten van het pand, waar onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken gevestigd is, gebroken. Het gaat om de glasplaten aan de noordzijde van het gebouw. Dat dit in een relatief korte tijd gebeurde, was voor RVB reden om een onderzoek naar de oorzaak te starten.

"Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de aanhoudende warmte van afgelopen weken mogelijk ruitschade heeft veroorzaakt", aldus de woordvoerder, die meldt dat de glasplaten eerder een voldoende scoorden bij een zogenaamde hittetest. Volgens hem komt het vaker voor dat er ondanks de test onzuiverheden in het glas blijven zitten.

Straat gaat dicht bij windkracht 7

Als de glazen, al dan niet door hitte, gebroken zijn, kan harde wind er vervolgens voor zorgen dat het gebroken glas loslaat. "Uit voorzorg wordt de Rijnstraat daarom bij windkracht 7 en hoger afgesloten. Is de windkracht lager, dan gaat de Rijnstraat gewoon weer open."

Het RVB en de gemeente willen hiermee voorkomen dat voorbijgangers letsel oplopen door eventueel losschietend glas. Afgelopen zaterdag, toen er sprake was van windkracht 7, werd de Rijnstraat al afgesloten voor voetgangers. De gemeente laat weten dat zij via de Bezuidenhoutseweg werden omgeleid naar de Herengracht.

Rijksvastgoedbedrijf vervolgt onderzoek

Het RVB doet verder onderzoek samen met de gemeente Den Haag en PoortCentraal, die het pand in opdracht van het RVB renoveerde en momenteel het gebouw aan de Rijnstraat exploiteert. PoortCentraal wil niet reageren op de problemen met de glasplaten.

Wanneer het onderzoek afgerond zal zijn, is onbekend. Inmiddels is een van de vier gebroken glasplaten geheel uit de gevel gehaald. De andere drie zijn afgedekt met veiligheidsfolie om te voorkomen dat het glas eruit springt.