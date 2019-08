De politie meldt dat er in de nacht van maandag op dinsdag is ingebroken bij een woning aan de Eerste Sweelinckstraat in Scheveningen.

De inbraak gebeurde rond 3.25 uur. Of er iets is buitgemaakt, is nog onduidelijk. Ook is onbekend om hoeveel verdachten het gaat.

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van de inbraak.