De 31-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 62-jarige vrouw in een woning aan de Van Diesenstraat in Den Haag blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

Het lichaam van de vrouw werd zondag aangetroffen in de woning. Forensische specialisten en de recherche deden zondag onderzoek in de woning.

De politie doet momenteel verder onderzoek naar de zaak. De verdachte zit in beperkingen en wordt verder verhoord. Omdat de man in alle beperkingen vast wordt gehouden, doet het Openbaar Ministerie geen verdere mededelingen over de zaak.