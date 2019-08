De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt voor een brand in een fietsenstalling aan de Frits Diepenlaan in Den Haag. De brand is inmiddels geblust.

Dit meldt de brandweer Haaglanden rond 3.30 uur. Bewoners van bovengelegen woningen waren niet in gevaar en konden thuis blijven, aldus de brandweer. De brand was snel onder controle.

Er is niemand gewond geraakt bij de brand. Of er sprake is van brandstichting moet nog blijken. Team Brandonderzoek doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.