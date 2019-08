De brandweer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgerukt voor een brand in een kapsalon aan de Melis Stokelaan in Den Haag. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

Dit meldt brandweer Haaglanden via Twitter. De brandweer moest een aantal woningen ontruimen. De bewoners konden na controle weer terug in hun woning.

Hoe groot de schade in de kapperszaak precies is, is nog onbekend. Ook is de toedracht van de brand nog onbekend.

Mogelijk schietincident in zelfde straat

De politie onderzoekt een mogelijk schietincident dat donderdagavond in dezelfde straat plaatsvond.

Aangezien er geen gewonden, verdachten of lege hulzen op locatie zijn aangetroffen, kan de politie niet met zekerheid stellen dat het daadwerkelijk om een schietincident gaat.

Of de brand en het mogelijke schietincident met elkaar te maken hebben, kan de politie nog niet zeggen.