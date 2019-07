Er heeft korte tijd een brand gewoed in de Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden. Een gedetineerde heeft de brand vermoedelijk zelf gesticht in zijn cel.

De bewoner van de cel is door brandweermannen en medewerkers van de PI overmeesterd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had veel rook ingeademd, maar was nog wel bij bewustzijn, zag een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden.

Bij de brand ontstond veel rook. Protocol is dat bij een brand in een cellencomplex eerst de overige gedetineerden uit het cellencomplex worden geëvacueerd en dan pas de bewoner van de cel waar de brand is ontstaan.

Dit is om de veiligheid van de overige gedetineerden te beschermen, legt de woordvoerder uit. "Het mag niet zo zijn dat anderen gevaar lopen wanneer één gedetineerde een kunstje wil flikken door brand te stichten.

De brandweer heeft de rook naar buiten gedreven met een ventilator, waarna de overige gedetineerden hun cel weer konden betreden.