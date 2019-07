Een man is in de nacht van maandag op dinsdag zwaargewond aangetroffen bij het Noordelijk Havenhoofd in Den Haag. De man was aan het vissen en is vervolgens uitgegleden.

Dit bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl. De man is na zijn val op de rotsen beland.

De politie, de brandweer en de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM) waren ter plaatse voor ondersteuning. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.