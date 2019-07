Een man is zaterdagavond gewond geraakt nadat hij uit een raam van een woning op de eerste etage was gevallen aan de Soestdijksekade in Den Haag.

Dat meldt Regio15, die ter plaatse was. De politie Den Haag kon zondag aan NU.nl geen inhoudelijk commentaar geven over het incident.

De hulpdiensten rukten omstreeks 22.29 uur massaal uit, waarna het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. Het is niet bekend hoe hij er nu aan toe is.

De toedracht van het incident is nog onbekend. Regio15 spreekt over een ongeval, waarbij de man mogelijk zijn evenwicht verloor.