In de nacht van donderdag op vrijdag is mogelijk een brandend voorwerp gegooid tegen een woning aan de Fischerstraat in Den Haag.

De politie kreeg tegen het einde van de nacht een melding van een incident in de betreffende straat. Ter plaatse troffen agenten brandsporen aan en een zwart geblakerde gevel.

Al snel ontstond het vermoeden dat er mogelijk een brandend voorwerp tegen de woning was gegooid. De politie komt graag in contact met zoveel mogelijk getuigen om meer duidelijkheid te krijgen over de zaak.