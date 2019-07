De gemeente Den Haag heeft een actieplan gepresenteerd om de vaccinatiegraad te verhogen. Hiermee wil de gemeente de uitbraak van ziektes als mazelen voorkomen.

Volgens verantwoordelijk wethouder Kavita Parbhudayal is de huidige vaccinatiegraad in Den Haag zorgwekkend. In 2017 was 89,4 procent van de tweejarigen ingeënt, terwijl dit in 2018 daalde naar 87,9 procent.

De gemeente streeft naar een vaccinatiegraad van 95 procent om de groepsbescherming te realiseren, naar advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Om dit te bereiken is in het huidige aanvalsplan een aantal concrete acties opgenomen die de gemeente tot en met 2022 gaat uitvoeren. Zo wordt een campagne ontwikkeld om inwoners van Den Haag op het hart te drukken dat vaccineren een collectieve verantwoordelijkheid is. Ook wordt er ingezet op betere voorlichting, onder meer door het inzetten van influencers.

'Vaccineren moet makkelijker worden'

Daarnaast moet het vooral makkelijker worden om je te laten vaccineren. Den Haag zet daarom onder meer in op mobiele vaccinatieteams, en het flink verbeteren van de bereikbaarheid, openingstijden en beschikbaarheid van vaccins en vaccinatiemomenten.

Na de zomer wordt het uitvoeringsplan nader uitgewerkt en start de campagne. In samenwerking met het CJG Den Haag, GGD Haaglanden en andere betrokkenen wordt het plan gedurende de looptijd gerealiseerd en gemonitord.