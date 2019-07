In het water bij de Soestdijksekade in Den Haag is woensdagavond een explosief gevonden. Dit bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

De melding van de vondst kwam rond 22.15 uur binnen. Volgens de politie werd het object gevonden door iemand die zijn sleutelbos kwijt was en in het water aan het zoeken was. Vervolgens werd het explosief per ongeluk gevonden.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) kwam ter plaatse en heeft het explosief op het Zuiderstrand tot ontploffing gebracht. Het gaat om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog.