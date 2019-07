Door een gesprongen waterleiding is in de nacht van dinsdag op woensdag wateroverlast ontstaan in een pand aan de Heemstraat in Den Haag. Het lek is inmiddels door de brandweer gedicht.

Dit bevestigt een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden. De melding van de wateroverlast kwam ongeveer rond 6.15 uur binnen. De lekkage veroorzaakte dat er een laagje water in een nabijgelegen parkeergarage ontstond.

De brandweer heeft assistentie verleend en de lekkage gedicht. Wat de oorzaak is van het springen van de waterleiding is nog onbekend. Volgens de woordvoerder viel de schade van de wateroverlast mee.