Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag zeven jaar cel geëist tegen een 28-jarige Hagenaar die in december 2018 zijn buurman zou hebben gedood. De man wordt verdacht van doodslag.

De verdachte stelt dat sprake was van noodweer. Het slachtoffer zou hem hebben geslagen en bedreigd met een mes terwijl hij met zijn rug tegen het raam stond en geen kant op kon. Het Openbaar Ministerie gaat niet mee in dit verhaal.

Volgens het OM was de verdachte wellicht in een situatie waarin hij zich mocht verdedigen, maar de officier van justitie vindt dat hij veel te ver is gegaan. Het slachtoffer had zeventien steek- en snijwonden. Het steken lijkt een bewuste keuze te zijn geweest, aldus de officier.

De verdachte deed na het incident het licht uit en de deur dicht, waarna hij met de scooter van de buurman vluchtte. Pas na een uur stuurde hij zijn moeder een bericht over wat er was gebeurd.

Verdachte heeft enkele keer spijt betuigd

De verdachte heeft een enkele keer spijt betuigd, maar heeft ook meerdere keren gezegd dat het "zo erg is dat hij in de gevangenis zit, maar dat hij blij is dat hij niet onder de grond zit". De officier van justitie noemt dat "een ongepast grove opmerking".

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.