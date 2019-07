Een 23-jarige Syriëganger uit Den Haag is maandag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij juist na het uitroepen van het kalifaat in 2015 lid is geworden van Islamitische Staat (IS). In die tijd was het misdadig en terroristisch karakter van IS volgens de rechter duidelijk. De man had een eed van trouw afgelegd en stond ook op de loonlijst van de terroristische organisatie. Hij had een identiteitsbewijs van IS en woonde in huizen van de organisatie.



De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de man ook daadwerkelijk mee had gevochten met IS. Ook in het vonnis meegewogen dat hij vrijwillig is vertrokken uit het strijdgebied en dat hij inmiddels afstand zegt te nemen van het gedachtegoed van IS.

In november 2018 keerde de man terug naar Nederland.

De officier van justitie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van zes jaar. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was wel bewezen dat de man gewapend had deelgenomen aan de strijd van de terroristische organisatie.