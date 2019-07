De voortvluchtige Haagse oplichter Harry O. is woensdag aangehouden in Suriname.

Het programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdag aandacht aan de Haagse huisjesmelker. Naar aanleiding van deze uitzending kwamen dertig tips binnen over zijn mogelijke verblijfplaats, waaronder enkele belangrijke tips uit Suriname.

De 65-jarige O. werd in 2015 veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf, later is daar nog een straf van zes jaar bijgekomen. De afgelopen paar jaar was hij voortvluchtig. De politie vermoedde al dat hij mogelijk zich zou schuilhouden in Paramaribo, Suriname of op de Nederlandse Antillen.

O. heeft de afgelopen dertig jaar miljoenen euro's verdiend door mensen op te lichten in de vastgoedwereld. In totaal zou het om honderden slachtoffers gaan.

Voor zijn aanhouding heeft de politie in Nederland samengewerkt met FASTNL en de Surinaamse politie. De uitleveringsprocedure wordt zo snel mogelijk gestart.