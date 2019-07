De Koningstunnel in Den Haag gaat op 26 augustus weer open, maakten wethouders Robert van Asten en Richard de Mos dinsdagochtend bekend. In eerste instantie zou de tunnel tot 1 oktober in beide richtingen gesloten zijn.

De tunnel is sinds 1 maart gesloten in verband met renovatie. Het oorspronkelijke plan was dat hij zeven maanden lang gesloten zou zijn.

Het doel van de renovatie is om de Koningstunnel te laten voldoen aan de nieuwe eisen voor tunnelveiligheid.

De afgelopen maanden zijn er verschillende nieuwe veiligheidsinstallaties in de tunnel geplaatst en zijn oude vernieuwd. Het gaat daarbij onder andere om camera's, noodtelefoons, vuilwaterpompen, verlichting en ventilatie.

De afsluiting van de tunnel in het centrum van Den Haag had de afgelopen maanden grote gevolgen voor het verkeer in de binnenstad. Reizigers moesten rekening houden met extra reistijd, drukte en omleidingen.