De politie is op zoek naar een fietser die ten val kwam bij een vluchtpoging door een automobilist in een gestolen auto aan de Zusterstraat in Den Haag.

Politieagenten kregen op 28 juni omstreeks 23.45 uur een melding dat iemand in een gestolen auto zou rijden. Toegesnelde agenten reden de automobilist tegemoet, waarna hij met hoge snelheid achteruit reed. Daarbij raakte hij een geparkeerde auto en een paal.

Tijdens zijn vlucht reed hij bijna een fietser aan. Die kon de auto maar net ontwijken en kwam hierdoor ten val.

De verdachte vluchtte de auto uit en werd kort daarna in de Sirtemastraat aangehouden.



De politie komt graag in contact met de fietser. Het is nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is aangereden of misschien zelfs gewond is geraakt.