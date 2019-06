De politie is op zoek naar de bestuurder van een donkerkleurige Toyota die is doorgereden na een aanrijding met een scooter. De aanrijding was donderdagavond rond 20.15 uur op de Bezuidenhoutseweg. De politie vermoedt dat de bestuurder kort daarvoor betrokken was bij een schietincident in Voorburg.

De 69-jarige bestuurder van de scooter is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de aanrijding.

Bij het schietincident is voor zover bekend niemand gewond geraakt. De auto die vermoedelijk bij het schietincident en de aanrijding betrokken was, werd later die avond gevonden in Wassenaar.

Getuigen hebben aan de politie verklaard dat ze twee mannen bij de auto hebben zien wegrennen. De mannen werden echter niet meer gevonden in de buurt.