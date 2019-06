Een 18-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag rond 0.45 uur zwaargewond geraakt na een val van een balkon aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag.

De man stond waarschijnlijk tegen het hekje van het balkon geleund toen het hek afbrak, meldt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer is naar beneden gevallen en daarbij zwaargewond geraakt.

Een traumahelikopter is naar de plaats van het ongeval gegaan. De man is door het Mobiel Medisch Team en medewerkers van de ambulance op straat behandeld aan zijn verwondingen. Hij is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar het incident.