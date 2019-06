Er komt een soepeler terrassenbeleid in Den Haag, met meer vrijheid voor ondernemers om een terras in te richten. Ook wordt de vergunningverlening versoepeld, maakte het college woensdag bekend in een brief aan de gemeenteraad.

De proef met zomerterrassen op parkeerplaatsen, die in 2018 startte in de Reinkenstraat, wordt dit jaar uitgebreid naar enkele tientallen andere straten en grachten in Den Haag.

De pilot start op 15 juli en duurt tot en met 30 september. Dat is een periode waarin de parkeerdruk volgens de gemeente sowieso lager is. De resultaten van de pilot zullen dit najaar worden meegenomen bij het bepalen van het definitieve terrassenbeleid.

In het definitieve terrassenbeleid moeten de zogeheten parkeerplaatsterrassen er ieder jaar van 1 maart tot en met 31 oktober staan. In de winter moeten de terrassen weer weg zijn, omdat ze dan in verband met de lagere temperaturen vaak onvoldoende worden gebruikt.

Het college wil de versoepeling van het terrassenbeleid in samenspraak doen met de inwoners van de stad en direct betrokkenen door middel van enquêtes.