6,1 procent van de jonge gezinnen uit Den Haag verhuisde vorig jaar naar een andere gemeente. Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag publiceerde.

Vooral uit grote steden verhuisden gezinnen met kinderen relatief vaak. Zo vertrokken uit Amsterdam de meeste jonge gezinnen, zo'n 12 procent. Daarna volgen Utrecht met 8,6 procent en Rotterdam met 7,7 procent. Uit Den Haag vertrokken er met 6 procent maar iets meer dan uit middelgrote gemeenten.

Tekort aan woonruimte en het ontbreken van een tuin zijn onder andere genoemd als redenen om te verhuizen.

Daling sinds 2016 in aantal jonge gezinnen dat verhuist

In 2016 was er met 6,9 procent sprake van een piek in het vertrekpercentage van jonge gezinnen uit Den Haag. Sinds dat jaar is het aantal jonge gezinnen dat uit de gemeente vertrok steeds gedaald. In 2017 verhuisde zo'n 6,5 procent van het aantal jonge gezinnen.

In veel Nederlandse gemeenten verhuizen stellen met kinderen veel minder dan stellen zonder kinderen, net als in Den Haag. 6,1 procent van de jonge gezinnen met kinderen tegenover 8,1 procent van gezinnen zonder kinderen verhuisde naar een andere gemeente.

Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat gezinnen vooral verhuizen als de kinderen nog niet naar de basisschool gaan. Zij verhuizen dan vaak naar kleinere gemeenten in de regio.