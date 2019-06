De organisaties van Veteranendag en Parkpop treffen maatregelen in verband met het hete weer komend weekend. Naar verwachting wordt het zaterdag meer dan dertig graden. Beide organisaties zullen vooral voor meer water en schaduw zorgen.

"Het is niet de eerste keer dat we te maken met zulk heet weer. Dit was in 2017 ook zo", meldt een woordvoerder van Stichting Nederlandse Veteranendag aan NU.nl. "De routes worden in elk geval niet ingekort. Alles gaat gewoon door."

"Komend weekend zijn er meer watertappunten langs de route, maar ook voor de bezoekers stellen we meer water beschikbaar. Alle terrassen op het Malieveld worden overkapt en is er meer airconditioning in de Ridderzaal."

Tijdens het defilé wordt 2,5 kilometer afgelegd. Omdat er ook oudere veteranen mee lopen, is er een extra watertappunt op de Kalvermarkt, vlak na het defilé.

Volgens de woordvoerder ontstaat een risico voor de mensen die vanaf 13.00 uur op de defilé-tribune zitten, omdat deze niet kan worden overkapt. Daarom worden er gratis water en strohoedjes uitgedeeld voor bescherming tegen de zon en is er extra EHBO-inzet.

Meerdere watertappunten op Parkpop

Ook de organisatie van Parkpop treft maatregelen vanwege de hitte. "We hebben twee locaties met meerdere watertappunten op het terrein waar bezoekers water kunnen krijgen", meldt een woordvoerder van de organisatie. Op het terrein zijn extra schaduwplekken gecreëerd en meerdere stretchtenten.

"Bezoekers mogen zonnebrand gewoon mee naar binnen nemen. Ook zijn plastic flesjes zonder dop waar een halve liter water in kan, toegestaan. Op het terrein zijn hoedjes voor 2 euro te koop die bezoekers kunnen gebruiken voor bescherming tegen de zon."

Daarnaast adviseert de organisatie bezoekers van het festival zich goed in te smeren, alcoholgebruik te beperken en goed te eten en te drinken.