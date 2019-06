De politie is op zoek naar twee mannen die zondagmiddag rond 12.50 uur een overval pleegden in de Slicherstraat in Den Haag.

Het tweetal vluchtte na de criminele daad te voet in de richting van de Valksstraat.

Het gaat om twee getinte mannen van ongeveer 1,80 meter lang. Een van de twee draagt een zwarte rugzak bij zich.

De politie heeft niet bekend gemaakt of er iets buit is gemaakt. Ook is nog onbekend of het tweetal een wapen gebruikte tijdens de beroving.

De politie roept getuigen op om zich te melden.