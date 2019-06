De brandweer rukte in de nacht van maandag op dinsdag uit voor een brand in een woning aan de Elandstraat in Den Haag. De brand is inmiddels geblust.

De brand ontstond in een slaapkamer, meldt Brandweer Haaglanden via Twitter. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk.

Twee personen zijn vervolgens ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Omliggende woningen waren tijdelijk ontruimd. Na controle mochten de bewoners weer terug in hun woning. De woning waar de brand ontstond is nog wel tijdelijk onbewoonbaar.