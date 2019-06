Een man is donderdagochtend gewond geraakt bij een steekincident in een restaurant aan de Laan in het centrum van Den Haag. De politie heeft een 36-jarige man uit die stad aangehouden in verband met het incident.

Het steekincident gebeurde omstreeks 6.00 uur. De aanleiding was vermoedelijk een ruzie tussen een aantal personen in het restaurant.

De man is met steekwonden naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onbekend hoe hij er nu aan toe is.

Agenten spraken na het incident met een aantal getuigen. De gestoken man gaf een goed signalement van de verdachte, waarop de politie de 36-jarige man kon aanhouden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident.