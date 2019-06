Den Haag gaat inkomenseisen stellen voor huurwoningen in het middensegment. Wie meer verdient dan 57.000 euro (alleenstaanden) of 67.000 euro (twee- of meerpersoonshuishouden) komt per 1 juli niet meer in aanmerking voor een huurhuis uit de vrije sector dat tussen 720 en 951 euro per maand kost.

De gemeente geeft in dat geval geen huisvestingsvergunning meer af.

Tot nu toe gold de maatregel alleen voor sociale huurwoningen met een huur tot 720 euro per maand. De uitbreiding is bedoeld om goedkopere woningen beschikbaar te houden voor de juiste doelgroep. De verhoging gaat alleen gelden voor nieuwe vergunningen. Er verandert niets voor mensen met een inkomen boven de genoemde grens met een bestaand huurcontract.

De Haagse gemeenteraad stemt donderdag over de verhoging van de vergunningsgrens.