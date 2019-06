De brandweer heeft dinsdagmiddag een vrouw in kritieke toestand aangetroffen in een sloot aan de Richard Wagnerlaan in de Haagse buurt Bohemen.

Voorbijgangers hadden de persoon omstreeks 16.00 uur zien drijven en hadden de hulpdiensten gealarmeerd.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, had de vrouw nog een "lichte pols", aldus een woordvoerder. Reanimatiepogingen mochten echter niet meer baten. De vrouw is uiteindelijk in een ambulance overleden.

De woordvoerder kan over de identiteit van de vrouw alleen kwijt dat het zou gaan om een "oude" vrouw.

Er is geen sprake van een misdrijf, maar het is nog onduidelijk hoe de vrouw dan wel om het leven is gekomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld.