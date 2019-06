Bij een brand in een flatwoning aan de Saffierstraat in de Haagse wijk Mariahoeve is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon gewond geraakt.

De brand brak omstreeks 2.50 uur uit in een woning op de vierde verdieping van de flat. De toegesnelde brandweer redde de gewonde persoon uit de woning, evenals twee katten. Een gealarmeerde ambulance heeft de persoon met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Een tweede persoon is in een andere ambulance nagekeken.

De brandweer had omliggende woningen uit voorzorg ontruimd. Bewoners werden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen school en de meesten konden later die nacht terugkeren naar hun woning. Vier woningen zijn echter dusdanig beschadigd dat de bewoners daarvan vervangende opvang krijgen.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.