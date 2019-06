De explosie 27 januari op de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag werd veroorzaakt door een scheur in de gietijzeren gasleiding die in de straat voor de woningen lag. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

De oorzaak van de scheur is niet uit het onderzoek gebleken. Wel concluderen de onderzoekers dat Stedin er alles aan heeft gedaan om het incident te voorkomen. Het OM heeft geen "verwijtbare zaken" gevonden en heeft het onderzoek naar het incident afgesloten.

Door de explosie die dag in januari stortte een portiekflat in. Tien mensen raakten gewond en drie woningen onherstelbaar beschadigd. Vier mensen kwamen vast te zitten onder het puin, onder wie een man die pas na acht uur werd gered.

Stedin heeft de conclusies van het onderzoek ingezien en zegt deze met experts te gaan bestuderen. "Het is onbevredigend dat op basis van het onderzoek geen aanwijsbare reden lijkt te zijn voor het ontstaan van de scheur. Daarom overlegt Stedin met de onderzoekers om gezamenlijk aanvullend onderzoek te doen", aldus Marc van der Linden, CEO van Stedin.

Stedin: 'Helderheid over oorzaak van groot belang'

Volgens Van der Linden is het bij ernstige incidenten "van groot belang" dat er helderheid komt over de precieze oorzaak. "Voor de gedupeerde bewoners en omwonenden is dit een verschrikkelijke ervaring geweest. Onze aandacht gaat daarom nu eerst uit naar een goede zorg voor de bewoners. Daarnaast is het achterhalen van de oorzaak van belang om nog beter risicoschattingen te kunnen maken waardoor ons gasnet nog veiliger wordt."

Stedin heeft contact met de gedupeerden van de ernstig getroffen woningen en is met hen in gesprek om "de verdere financiële en materiële afwikkeling goed te laten verlopen". Daarnaast worden er voor buurtbewoners inloopbijeenkomsten georganiseerd.